台灣民意基金會今天公布台灣人政黨支持傾向民調，有二成七民眾支持民進黨，一成六支持國民黨，一成八民眾黨，5％時代力量、4％台灣基進，二成七中性選民。台灣民眾黨彎道超車，支持度首度超越老大哥國民黨 1.4個百分點，暫時躍居台灣第二大黨。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，我們問：「台灣目前有兩個大黨，民進黨和國民黨，還有幾個小黨如台灣民眾黨、時代力量、親民黨、台灣基進等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」

政黨支持度，民眾黨首度超越國民黨躍第二大黨。（台灣民意基金會提供）

結果發現，27.1％民主進步黨，16.2％中國國民黨，17.6％台灣民眾黨，4.8％時代力量，4.3％台灣基進，2％其他政黨合計，26.6％沒特別支持哪一個政黨，1.4％不知道、拒答。

政黨支持度，民眾黨首度超越國民黨躍第二大黨。（台灣民意基金會提供）

他說，十月台灣政黨競爭最大的驚奇是，台灣民眾黨彎道超車，支持度一舉超越國民黨，這是史上第一次；同時，台灣基進支持度也創下該黨歷史新紀錄4.3％，尤其在該黨唯一一席立委陳柏惟遭罷免前夕。為什麼？值得深入探究。

和上個月相比，各大小政黨支持度的確出現戲劇性轉變，兩個主要政黨支持度都下挫，三個小黨支持度齊上揚。游盈隆表示，具體地說，民進黨下挫3個百分點，國民黨下挫3.1個百分點，民眾黨上揚4.3個百分點，時代力量增加1.8個百分點，台灣基進增加1.9個百分點。

此外，中性選民則減少3.1個百分點。台灣政黨勢力版圖重劃，是一時性的，還是永久性的？他說，合理的解讀是暫時性的、浮動性的，未來演變為何？仍需密切觀察。

游盈隆進一步分析，有以下幾點有趣的發現：首先，從年齡層看，除了25-34歲公民略落後於民眾黨外，每一個年齡層都呈現民進黨支持者較多的現象，且年齡層越高，這種現象越明顯；值得注意的是，65歲及以上公民支持民進黨比例最高，達到36.7％。

相形之下，他說，國民黨在每一個年齡層支持者都和民進黨有明顯差距，且越年輕差距越大，尤其在25-54歲這青壯群體；此外，民眾黨和國民黨比，在20-54歲這群體已出現空前的領先差距，但在55歲及以上公民群體中，國民黨還保持大幅領先。

還有，在65歲以上公民中，民眾黨支持者比民進黨少將近30個百分點，游盈隆認為，這再度證實一個重複出現的規律，民眾黨在年長公民方面尚難以和兩大黨一爭高下。

從6都16縣市的角度看，民進黨支持者遍布各地，除了桃園市與台中市支持者少於民眾黨外，其他地區都有很大幅度領先國民黨與民眾黨；國民黨不但6都16縣市的支持度全面落後民進黨，如今連新北市、桃園市、台中市、台南市都落後於民眾黨。

在民進黨方面，游盈隆分析，民進黨支持度比上個月減少3個百分點，仍在低檔徘徊；五月疫情風暴與疫苗之亂的後遺症還在，加上近期黨內引爆2022提名制度爭議以及線民疑雲，都不利黨的形象，或許因此部分支持者改去支持台灣基進與時代力量。

在國民黨方面，他說，自2020年1月總統與立委大選迄今，國民黨支持度陷入長期低迷，最高是2021年1月的二成二，最低是2020年2月的12.5％。現在是16.2％是近兩年來的第三低，也是朱立倫再當選黨主席且上任的第一個月，比前主席江啟臣任內還低3個百分點。

在台灣民眾黨方面，創黨時支持度只有8.1％，一路起起伏伏，現在17.6％，政黨支持度增加2.17倍，是創黨以來最高的時候，游盈隆表示，原因為何？能不能維持下去？或繼續往上攀登？已經不再是可以被輕忽的問題。

至於台灣基進，他說，在罷免前夕政黨支持度卻意外飆升到4.3％，成該黨史上最高，已經和時代力量平起平坐，失之東隅，收之桑榆，是一個預期之外的收穫。