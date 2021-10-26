韓國人氣男演員金宣虎在聲勢上漲之際，遭前女友指控騙婚、誘騙墮胎等渣男行徑，導致暖男形象一夕崩塌，事件延燒一周，有「韓國最強狗仔之稱」的D社（DISPATCH）終於出手，還原整起事件發生經過，將前女友的名字曝光，還指控女方說謊成性。

據《DISPATCH》報導，金宣虎和前女友崔英雅（최영아），是2019年末在朋友的聚會上認識，隔年2月他們開始約會，一個月後正式交往，然而交往後，崔英雅才坦言自己離過婚，D社指出，女方不但愛說謊，還持續和其他男生見面，7月他們就面臨第一次分手。

分手隔天崔英雅向金宣虎道歉，金宣虎和朋友討論過後，決定再給彼此一次機會，「還是交往吧，因為那個人很好所以交往，雖然父母會擔心，但是她跟我說自己離婚過，也不會有什麼改變」，接著月底女方確認懷孕，在雙方和議後決定墮胎，之後金宣虎也向父母介紹了崔英雅，2人還一起過夜一晚。

金宣虎還曾在節目上提到自己煮了海帶湯。（圖／翻攝自KBS）

為了給女方補身體，金宣虎親自煮了兩周海帶湯、準備補藥，也曾在綜藝節目《2天一夜》談到過，9月情侶倆共同出席朋友聚會，10月金宣虎開拍《Start-Up》（我的新創時代），12月崔英雅開始被前夫身邊的人威脅，2021年1月，女方首度向D社爆料，但直到4月他們都還是過著算是幸福的日子。

5月因為崔英雅混亂的私生活和慣性說謊問題，2人還是分手，6月女方就曾傳過抱怨訊息，10月正式爆料，而金宣虎選擇道歉不解釋，據友人透露，是因為他認為墮胎是事實，因此不反駁，只為自己的錯誤道歉。