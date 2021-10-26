晶片荒持續擴大，進口車缺口難解，車商龍頭和泰汽車今日證實，因部分車型如CAMRY(含HEV) 、SIENNA 、PRADO 、GR YARIS 、SUPRA等車源短缺、交車期拉長至半年以上，且近期即將調整車價；為避免新接訂單價格波動影響經銷商販賣流程及顧客權益，即日起暫停接收上述車型之經銷商訂單，待價格資訊明確後，預計11月初再開放以新價格接單。

車用晶片缺帶來的衝擊持續擴大，其中又以進口豪華車最為明顯，國內等待交車的數量已經達到1.5萬輛，許多車主甚至要等到明年1月之後才能拿到車。也因為晶片引發的效應，不少豪華車廠址能縮減配備應急，以減少晶片的使用。

不只豪華車如此，近日已經傳出，即便是TOYOTA品牌的進口車，都有因為車源短缺、交車期拉長至半年以上的問題，包括CAMRY(含HEV) 、SIENNA 、PRADO 、GR YARIS 、SUPRA等進口車，均是奇貨可居，下訂後何時能交都是未知數。

和泰車強調，因為車源供應問題，以及近期即將調整車價，所以暫停接收上述車型之經銷商訂單，預估11月初價格明確後再重新開放，不過顧客端與經銷商簽訂合約之權益均依訂單內容履行，並未受到影響。