據中國商務部官網消息，今天（26）日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美財政部長葉倫舉行視訊通話。雙方就宏觀經濟形勢、多雙邊領域合作進行了務實、坦誠、建設性的交流。

雙方認為，世界經濟復甦正處於關鍵時刻，中美加強宏觀政策溝通協調十分重要。中方表達了對美國取消加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切，雙方同意繼續保持溝通。