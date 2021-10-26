劉鶴與美財長葉倫視訊通話 關切加徵關稅與制裁問題 09:572021/10/26 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 劉鶴應約與美財長葉倫通話，中美雙方同意繼續保持溝通。（圖：Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據中國商務部官網消息，今天（26）日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美財政部長葉倫舉行視訊通話。雙方就宏觀經濟形勢、多雙邊領域合作進行了務實、坦誠、建設性的交流。 雙方認為，世界經濟復甦正處於關鍵時刻，中美加強宏觀政策溝通協調十分重要。中方表達了對美國取消加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切，雙方同意繼續保持溝通。 陸副總理劉鶴與美財政部長葉倫通話 表達對美國加徵關稅的關切 張忠謀建言沒人聽 台積電遭各國邀設廠 這報告曝最慘下場 #劉鶴 #制裁 #葉倫 #關稅 #中美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中梵陷僵局 中國要求台梵斷交再談中梵建交 義媒報導教廷堅持先在北京設大使館再談 04:102021/10/26 焦點要聞 藍綠挺彰化升格 民進黨團推連署 04:102021/10/26 焦點要聞 愛普＊今年獲利 挑戰逾兩個股本 04:102021/10/26 證券．權證 朱立倫嗆林昶佐 搞意識形態會被罷免掉 04:102021/10/26 焦點要聞 茵聲罕見解放深藏不露好身材 渾圓美胸屁股蛋全放送 12:582021/10/25 娛樂 府院黨擬下鄉說明政策 國民黨強打對蘇揆的不信任投票 四大公投 朝野全面對決 04:102021/10/25 焦點要聞 輝煌時留句號 東奧金牌水谷隼退役 04:102021/10/26 運動天地 輸了公投無法執政 陳亭妃酸太超過 04:102021/10/26 焦點要聞 謝淑薇重返女雙球后 庫馬耶爾網賽女單首輪惜敗 06:462021/10/26 體育 政黨支持度民調出爐 民眾黨首度超越國民黨躍第二大黨 09:492021/10/26 政治 鬼屋變古蹟 屋主願棄上億投資 04:102021/10/26 地方新聞 兩岸熱門新聞 陸梟龍戰機意外未參與馬國戰機招標 換L15獵鷹上場實力堅強 - 兩岸 武漢驚傳滅門血案！男持刀殺紅眼 她抱1歲嬰慘死樓梯間 - 兩岸 美副總統演講遭男子打斷 高聲質疑為何不與中國合作一帶一路 - 兩岸 品觀點》1500多億美元中國債券恐成壁紙 - 兩岸 金正恩送花圈：北韓永遠銘記中國人民志願軍參與韓戰 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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