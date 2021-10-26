再不搶就沒了！因國境封鎖，無法出國跨年影響，台北101煙火成為跨年首選，也讓信義區星級飯店炙手可熱，台北君悅酒店證實，今年12月31日跨年訂房較去年同期更為熱絡，自9月底於酒店官網公告訂房訊息，跨年夜至今已承接近7成住房，其中面向101煙火的「煙火第一排」房型，更僅剩下個位數房額。

台北君悅酒店總經理陳隆慶表示，2022的跨年夜絕對會是全台最具指標的活動據點，儘管國境因疫情尚未能開放，旅遊市場少了大量國際觀光客，但藉由國旅券、五倍券及北市熊好券優惠發放，促使中南部旅客跨年北上出遊的意願較往年增加，館內八間餐廳近期也將推出升級版跨年菜色吸客，期能結合館內煙火派對與信義區商圈周邊歡騰氛圍拉抬人潮，為第4季總體營收較第3季挹注2成以上增幅。

台北君悅歷年最搶手，面向台北101煙火景觀的「君悅景觀客房」(10坪／ 每晚、君悅行政景觀套房 ，目前僅剩數間可供預訂；館內針對非101煙火房型，推出「君悅客房含早餐」，且不限定需續住2晚，期能吸引更多中、南部民眾北上跨年，11月中旬館內亦將接續推出「跨年住房＋跨年門票」優惠，力拚跨年滿房。

台北君悅跨年派對Wild night out 2.0今年規劃兩個主題場域，包括位於酒店三樓的凱寓推出「黃金曼哈頓」派對，是距離世界級地標101煙火最近的露天派對場地，相臨全台最大規模市府跨年盛會，擁有觀賞台北101煙火之絕佳視野，每年皆一票難求，現場將邀請知名DJ、供應精緻餐點、酒類特調暢飲及塔羅占卜。

位於一樓的君寓今年派對主題為摩登Safari，以狂野狩獵活動風格，推出站票及包廂座區兩種價格，含酒精飲品無限暢飲，跨年夜狂放DJ熱力樂音，並享一樓煙火VIP區優先入席，邀民眾在最受矚目的跨年熱點縱情體驗城市時尚魅力。