1.聯嘉(6288)：獲外資連兩日買超，加上特斯拉股價昨夜大漲逾12%、市值突破兆美元帶動，晨盤衝過月線、一度漲逾4%。
2.智伸科(4551)：Q4審慎樂觀+外資連3日買超，晨盤帶量彈升逾5.5%，近逼前高。
3.華邦電(2344)：續攻AI和IoT裝置，Q4業績再拚高，昨外資回補買超7098張，帶動晨盤股價漲近2%。
4.聯電(2303)：法說明日登場，昨外資擴大賣超、自營商則擴大買超，昨夜ADR漲2.24%，晨盤股價續漲近2%，收復60關及月線。
5.貿聯-KY(3665)：近期特斯拉股價強勁，概念股與與有榮焉，盤初一度攻高逾3%，突破270元並創下4個月來高點。
6.飛宏(2457)：衝刺電動車相關業務，股價相對親民，搭配外資微買超，量能增溫，早盤一度漲停。
7.欣興(3037)：三大法人25日合計買超8342張，震盪洗禮後再度回到漲升格局，今早一度突破160元，創新高價。
8.朋億(6613)：前3季營收已超越去年全年，基本面優勢+股價盤整蓄勢已久，早盤有所突破，走高3%準備叩關150元。
9.中租-KY(5871)：前三季賺逾一個股本，外資轉多，開盤後成功拿下250元。
10.新天地(8940)：補辦婚宴潮，10月急單爆量，早盤上揚漲逾2.5%。
11.盛群(6202)：四大利空影響，Q4營收恐下滑，股價觸及107元跌停價。
12.建碁(3046)：營運動能回溫，今年轉盈站高有望，晨盤飆上漲停24.2元。
13.緯穎(6669)：供應鏈缺料Q4仍難解，雲端需求強勁，早盤強漲逾5%。
14.威鋒電子(6756)：元宇宙商機不滅，股價續飆、攻上漲停492.5元。
15.威盛(2388)：元宇宙重啟，資金行情先捧VR概念股，晨盤力漲逾8%。
16.天鈺(4961)：大面板驅動IC出運，早盤樂走揚逾3%。
17.大立光(3008)：上半年配息31元+首度祭庫藏股護盤，早盤觸及漲停2215元後遭獲利了結，漲幅收斂至約5%。
18.美琪瑪(4721)：特斯拉換電池，供應鏈吃香，延續昨日攻頂態勢，今日續飆高5%，追平天價154.5元。
19.先進光(3362)：近日獲外資偏多操作，晨盤火速攻頂，攻克70元及季線。
20.康普(4739)：電動車題材太猛，獲外資連3買，晨盤帶量大漲5%，勇闖天價152元。
21.聚和(6509)：近期受惠特斯拉利多，股價快速反彈，晨盤一度飆漲逾5%，攻上73.3元逾14年高點。
22.一詮(2486)：Q4展望偏多，明年各事業毛利率看升，晨盤攀揚5%，站上60元近1個月高價。
23.高力(8996)：獲外資連9買，早盤帶量攻頂，一舉飛越季線與半年線。(編輯整理：李慧蘭)
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