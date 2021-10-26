台灣基進立委陳柏惟罷免案23日經投票通過，選委會將於投票結束後7天內公告、3個月內完成補選。針對台中台中第二選區立委補選，國民黨派出前立委顏寬恒或妹妹、台中市議會副議長顏莉敏，幾乎毫無懸念，而霧峰林家後代、知名賽車手林帛亨也被點名，對此他則特地開直播說明。

台中立委補選，國民黨以顏寬恒、顏莉敏呼聲最高；民進黨也有不少人被點名，包括市議員李天生、林德宇、張家銨、陳世凱、楊典忠和王立任等6人；民眾黨則會先準備2022年的市議員選舉。

至於傳出有意參選的林帛亨，昨（25）日下午在臉書直播澄清，他表示，不知道這消息從何而來，但目前並沒有得到任何徵詢，也沒有與政黨討論，並強調自己目前沒有參政計畫。他也提到，從政是一個服務的工作，最重要不只是熱忱，還要有很堅強的心態。

林帛亨過去也常在臉書針對政治議題發表看法，他說，有關自己對第二選區的任何評論，都可以負責，且自己的小孩、老婆也都住在台中。對於很多人建議考慮參選，他則表示，此事要考慮整個生活及未來人生規劃，所以目前沒有這樣的計畫。