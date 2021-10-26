台北國際旅展將於11月5日至月8日在南港展覽館開展，迎接因為無法出國而能量爆發的國旅市場，台北晶華酒店今年將推廣重點擺在七項超值的住房專案，其中與礁溪晶泉丰旅合作的「雙城假期住宿券」成為主打商品，祭出6999元一次體驗兩間頂級飯店的超值價格，同時也積極搶攻企業送禮商機。

除此之外，買房送餐的「買6000送6000」、連住兩天套房的「台北1＋1」、主攻家庭客的「全家愛旅行」以及走團購概念的「三天三夜」都是以1.2到2.7折的價格限量出清，絕對是安排個人假期或是企業年終送禮、回饋員工時的實惠選擇。實體展覽開始之前，晶華將於10月29日中午12點至11月8日下午7點於官網舉辦線上旅展，12月底前入住加購高鐵車票，再享全台最低6折優惠，北高來回最高每人可省1192元。

今年旅展住宿券的明星商品，首推台北晶華酒店和礁溪晶泉丰旅攜手推出的「雙城假期」，消費者可以一晚入住以五星美饌聞名的台北晶華酒店，另一晚則可入住擁有北台灣唯一無邊際溫泉池的礁溪晶泉丰旅，享受碳酸美人湯的溫柔療癒，一個價格、雙重享受，每日限量銷售100間，錯過不再。

熱賣已久的「買6000送6000」也將優惠券的入住日期延至明年2月28日。可享連續住宿兩晚或單日入住兩間17坪精緻套房的「台北1＋1」，也以每張7999元、原價折扣1.2折的優惠成為此次旅展的折扣王。

對於企業送禮或是呼朋引伴共同出遊的消費者，「三天三夜‧晶采超值送早餐或午茶住宿優惠券」每組三張住宿券9999 元，「全家愛旅行住宿優惠券」則是贈送兩位12歲以下孩童入住，三天兩夜完整的城市度假體驗也是9999 元，而「晶華加碼GO住宿優惠券」與「一泊二食住宿優惠券」是以美食來宴饗房客。