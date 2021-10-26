人氣韓國影集《魷魚遊戲》橫掃90多個國家排行榜冠軍，在全球引發熱潮，就連AV界都搭上順風車，自稱「老濕姬」的YouTuber米砂（Misa），就投入百萬成本製作成人版《魷魚遊戲》，不只高度還原劇中場景，還找來多位熱門女優演出，消息傳回南韓還引發一陣討論。

米砂日前在個人Youtube頻道釋出成人版《魷魚遊戲》幕後花絮，她豪砸百萬還原劇中場景，不論是雲朵、砂石、溜滑梯背景，到演員的服裝、道具等都真實還原，也讓米砂直呼：「每一個地方都是錢」。

米砂還找了多位知名女優演出，最吸睛的就屬號稱「台灣第一女優」的吳夢夢，她在劇中飾演一二三木頭人的巨型機器人女孩，吳夢夢被問到這次的拍攝過程，她也直說是大企劃的拍攝，而導演梅梅也表示，這是他拍過規模最大的成人片，為了拍攝，他們出動美術、燈光、製片、陳設組等7個組別，還有畫分鏡圖，堪比一般戲劇的拍攝，堪稱是台灣AV界最高規格。

成人版《魷魚遊戲》傳回南韓，還引發媒體報導並掀起網上一陣討論，有人認為劇組很用心、有創意，驚呼台灣搶先日本先推出AV版，不過也有人不看好成人版《魷魚遊戲》，比較看好日本，虧米砂的拍攝花絮看起來有些陽春，留言中有正反兩面意見。不過台灣網友看完米砂發文後，則紛紛留言：「太強了」、「都是熱門女優 這次花重本了」、「期待阿」。