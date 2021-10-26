蘇貞昌內閣施政表現的民意反應趨勢 [2020／2~2021／10] （台灣民意基金會提供）

：蘇貞昌內閣施政表現的民意反應趨勢 [2019／2~2021／10] （台灣民意基金會提供）

蘇貞昌。（本報資料照片）

台灣民意基金會今天公布民調，對於政府當前防疫管制措施，高達八成一認為恰到好處，不會太嚴或太鬆。民眾對防疫的肯定，也拉高對蘇貞昌內閣施政表現的滿意度，有五成一民眾基本上滿意，四成一不滿意，蘇內閣重新獲得過半數人肯定。

對於政府當前防疫管制措施，台灣民意基金會今天公布的民調，有7.5％說太嚴，5.7％說太鬆，81.2％覺得剛好，5.6％沒意見、不知道。換言之，高達八成一認為政府當前的防疫管制措施恰到好處，不會太嚴，也不會太鬆，顯示絕大多數台灣公民肯定政府的相關防疫管制措施。

在蘇貞昌內閣施政表現的民意反應方面，民調詢問「一般說來，您滿意或不滿意行政院長蘇貞昌所領導內閣的整體施政表現？」結果發現：13.9％非常滿意，37％還算滿意，20.1％不太滿意，20.7％一點也不滿意，8.3％沒意見、不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，換句話說，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，五成一基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，四成一不滿意。滿意的人比不滿意的人多10個百分點。已脫離五月疫情風暴的衝擊、晦氣與低潮。

他說，和兩個月前相比，滿意蘇內閣整體施政表現的人增加5.7個百分點，不滿意的人減

少6.9個百分點，「宛如毛毛蟲蛻變成蝴蝶一般」。

至於為什麼會出現這樣的現象？游盈隆認為，主要因素仍然和整體疫情趨緩、疫苗與疫苗施打順序爭議日漸平息、防疫管制陸續解除、以及十月五倍券上場帶動一波「紓困金錢遊戲的全民運動」有最直接關係。

此外，游盈隆說，九月全國性民調已有跡象顯示，對行政院長蘇貞昌個人的施政表現，滿意的人比不滿意的人多3.3個百分點，顯示政府整體紓困與振興經濟的作為逐漸發生安撫民心的作用。

他分析，從五月開始，全國性民意顯示，滿意與不滿意蘇內閣施政表現的人各佔四成五，之後經歷 6、7、8 三個月多數國人不滿意蘇內閣施政表現，蘇內閣因此渡過了一段艱難時光。如今又重新獲得超過半數國人的接納與肯定。

游盈隆認為，這顯示，民意並非流水毫無規律，而是緊緊地隨政府作為好壞而有高低起伏，從整體民意角度看，顯然蘇內閣下台已經不再是急切的問題，蔡蘇體制將會繼續維持一段時間。