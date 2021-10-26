過去台灣演藝圈中曾有F4、5566等多個偶像男團紅極一時，其中也包含2001年出道的「可米小子」，但後來因為唱片銷售不佳，加上成員受傷等因素，出道短短4年便在2005年宣布解散。如今16年過去，當年在可米小子中擔任隊長的許君豪不僅轉行當牙醫，也罕見上節目公開轉行從醫的真實原因。

現年42歲的許君豪因俊俏的臉蛋與180公分的高䠷身材，讓他自「可米小子」隊長身分出道後便受到大批粉絲的喜愛，但團隊解散後他便轉行成為牙醫，消失了近16年才在近日再度於大陸的談話性節目《再次見到你》中再次露臉、接受採訪，並罕見的提起當年在演藝圈發展的情況。

許君豪在節目中雖先是幽默的表示「我們應該可以組個『可米老子』，然後再巡迴一次」，但後來也提到2004年時他曾因練舞受傷而打算退團，加上成員中的申東靖因頭痛暈倒住院，最後腦出血引發腎衰竭而意外離世，2015年安鈞璨則因肝癌病逝，種種無常讓他心中無限感慨，忍不住感嘆表示「其實還有很多話想對他們說，有些人我也想對他們說聲抱歉，還有些人想對他們說，以前那些事情應該要過。但當年覺得自己有本事而沒說出口，但如果將來還有機會見到其他剩下的成員，我會想跟他們講這些話」心中似乎已解開當年沒解開的結。

另外，許君豪也坦言他到大陸發展後，有很長的一段時間不願跟別人談論有關演藝圈的事情，後來也轉行從醫，更覺得沒必要讓人知道他過去從事什麼，但後來他發現這樣的想法是錯的，因為這些過去都是他人生的一部份，因為這些選擇會讓他成長、變得快樂，因此放下了很多心中的芥蒂。

事實上，許君豪先前接受採訪時曾透露，2004年底他因錄製農曆春節的特別節目，而在彩排時從高處摔落受傷，造成他頭顱著地，不僅嘴唇有嚴重的撕裂傷，牙齒也撞斷了一半，讓他了解到演藝圈的高風險性，之後又因男團風潮湧退、唱片銷售不佳，讓他決定聽從父親的建議考取四川大學華西口腔醫學院，苦讀5年畢業後成功在對岸考取牙醫師執照，並在當地開診所。如今已在當地開了2家診所的他事業成功，俊俏的外貌與專業的技術也使他獲得當地民眾的愛戴。