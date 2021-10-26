教育部今天公布今年「國家產學大師獎」獲獎名單，北科大校長王錫福（工程領域）、雲科大教授徐啟銘（工程領域）、雲科大教授張傳育（電資領域）及屏科大教授陳石柱（農業科學、生技及護理領域）等4人獲獎，每人可獲得90萬元獎金。

為獎勵技專校院教師對國家技職專業人才培育有卓著貢獻、表揚並激勵從事產學合作及技術人才培育足堪典範者，教育部從107年起舉辦「國家產學大師獎」，今年進入第四屆。今年全國技專校院推薦參與遴選教師分屬「工程」、「電資」、「人文、設計、藝術」、「商管及民生」、「農業科學、生技及護理」等5領域，最後有4人獲獎。

北科大校長王錫福。（教育部提供／林志成台北傳真）

獲獎的王錫福，致力於電子陶瓷、能源材料、陶瓷薄膜與材料光電磁性質，特別是在被動元件產業及固態氧化物燃料電池（SOFC）領域，從事積層陶瓷電容配方研發及SOFC電池堆開發成果卓著，且設立「奈米光電磁材料研發中心」，每年服務超過100家廠商，協助進行材料及產品物／化性檢測分析。

屏科大教授陳石柱。（教育部提供／林志成台北傳真）

徐啟銘專精化學工程與防災相關領域研究，對於能源如鋰電池安全議題、藥妝品及綠能風機風險評估、新興潤滑油製品及製程粉塵燃爆行為等領域有深入的研發，另創立國內首座危險物品檢測平台「製程安全與產業防災中心」，建立產業安全防災技術聯盟。

雲科大教授張傳育。（教育部提供／林志成台北傳真）

張傳育則長期鑽研類神經網路，專注發展智慧辨識技術，並應用於「智能嬰兒監視器」、「AOI缺陷檢測」及「醫學影像辨識」等3大領域。研發的「嬰語翻譯機」為全球首創且最知名的嬰兒哭聲辨識品牌，更與日本嬌聯合作開發「滿意寶寶嬰語翻譯機」App，並共組創新育成聯盟，結合各方資源帶動雲林發展，輔導數百家企業爭取政府補助案。

陳石柱著力客製化建置「生產醫學平台」，導入疾病防治的預防醫學概念與研究成果，提升養殖魚蝦品質、產量及活化相關產業並成立公司，其建構雲端e化水產專家系統提供第一線臨床獸醫師執行水生動物疾病看診、追蹤治療成效外，同時具有疾病預警資訊。