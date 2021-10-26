有女網友開車時發現這個燈號一直閃，感到疑惑。（圖／翻攝自臉書爆系知識家）

車上的儀表板如果亮起「金黃水龍頭」燈號是什麼意思呢？有女網友在開車途中發現這個燈號一直閃，便好奇PO網詢問，立刻引起熱議，眾網友一看急勸，引擎警示燈號亮起，代表引擎有問題，快靠路邊停！

一名女網友昨(25日)在「爆系知識家」表示，她開車的時候，看到車子儀表板上水龍頭圖案的燈號突然一直閃，讓她非常困惑，因為她比較不懂車子，所以詢問大家「這代表什麼意思，我該採取什麼措施呢」。

貼文一出引發討論，許多網友熱心解答，該燈號為引擎警示燈號，亮起代表引擎出現問題，常見是缺水導致引擎溫度過高，建議快靠路邊停，避免更嚴重的傷害。

其他網友紛紛表示，「引擎燈亮起來很可怕」、「要花很多錢的時候到了」、「除了引擎也有可能只是感應器問題」、「趕快停下來回廠檢查」；也有網友分享過往經驗，「我之前這個燈亮是水箱破掉，在高速公路引擎直接掰掰」、「當時就是亮這燈號，我不以為意繼續開，結果燒了我12萬修引擎，若再來一次，我會選擇讓車拖去修理廠，不花冤枉錢」。