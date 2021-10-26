3歲朱小弟因身上經常莫名的瘀青，輾轉到中山醫學大學附設醫院，被診斷患有罕見及惡性度極高的血癌（急性骨髓性白血病第7型），經高強度化療，效果不如預期，醫療團隊規劃由其父親捐骨髓進行異體造血幹細胞移植，由於其家境小康，加上父親是主要的經濟支柱，為防朱小弟在骨髓移植後可能出現嚴重排斥等特殊藥物需求，國際獅子會300-C1區慷慨捐出30萬元挹注醫療團隊傾力救助血癌病童。

中山醫學大學附設醫院副院長、兒童血液腫瘤科醫師巫康熙表示，朱小弟罹患的急性骨髓性白血病的第七型，為相當罕見、惡性、易復發的血癌，半年來經過高強度化療後，癌指數一度明顯下降，但之後指數又上升了，目前異體造血幹細胞移植（骨髓移植）是朱小弟弟最好的治療方法。

國際獅子會300-C1區捐款協助中山附醫兒童腫瘤醫療團隊協助血癌病友，勇敢抗癌。（中山附醫提供／馮惠宜台中傳真）

巫康熙解釋，目前透過「癌細胞的基因檢查」和「化療後癌細胞下降」的情況，可提早發現患者是否有容易復發的基因，或發現化療後癌細胞下降情況不好，提早做異體造血幹細胞移植，將可提高治癒的機會。

巫康熙說，近年來由父母提供造血幹細胞的半吻合造血幹細胞移植，雖可能併發症較多，但因為捐贈者是父母，省去尋找、配對，可快速執行移植，巫康熙領導的醫療團隊已完成10多例高難度、半吻合造血幹細胞移植，移植成功率100％。因朱小弟化療成果不如預期，現在只能期望來自其父的血液幹細胞，可治癒朱小弟。

巫康熙說，目前台灣健保已給付血癌大多數的治療費用，但當出現特殊移植併發症，如嚴重排斥時，就必須使用健保尚未給付的藥物進行治療，這筆開銷對於小康家境的病童家庭仍是沈重的負擔，國際獅子會300-C1區去年捐贈數十萬幫助癌症病童，今年又將這分愛心延續下去，聽聞朱小弟一家狀況，慷然捐出30萬元要做朱小弟和血癌病童家庭的經濟後盾；巫康熙強調，這份溫暖也鼓勵了朱小弟一家不要放棄、勇敢抗癌。