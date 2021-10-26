自東京銀座來台、只在台北市東區開店的知名壽司品牌美登利，進軍台北市西區，設在新光三越南西3館的外帶櫃今開幕，欲搶攻近年蓬勃發展的南京西路商圈。誠品生活南西也引進哈利波特快閃店，即日起至11月底，爭奪年輕人商機。

南西商圈以北捷中山站周邊為主，這兩年雖然少了日本、香港等觀光客，但獨樹一格的風貌，反而更吸引年輕族群；北市府打造的「心中山」完工後，串聯雙連站、赤峰街等老社區，新舊並陳的消費型態，人氣遙遙領先忠孝東路、西門町等商圈。

美登利2020年8月首度來台，選在東區開街邊店，甚至請來日本師傅駐點，開幕初期吸引大批人潮排隊，雖然價格不便宜，仍成為網路熱門餐廳。位在三越南西3館的外帶櫃今開幕，可望再為當地注入新商機。

僅一街之隔的誠品生活南西，也引進「哈利波特-霍格華茲返校季快閃店」，這個快閃店分別在全台5地同時登場，台北據點就選在誠品。電影中具代表性的場景，包括「9又3/4月台」、「魔法飛天車」等，現場還原，即日起至11月30日。