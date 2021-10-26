小巴西龜飼養應提供適當空間並附上可供攀爬的站台供其選擇，兼顧方便清潔與動物福利。（新北市動保處提供）

新北市動保處日前接獲通報，永和樂華夜市內有攤販將巴西龜放置於狹小玻璃容器內，讓民眾以套圈圈方式當作獎品，由於容器非常小，寵物飼養環境糟糕，已違反動物保護法第5條規定，動保處派員依法查處並要求限期改善，若經不改善，最高可處1萬5000元罰鍰，

動保處指出，巴西龜是市面上常見且受歡迎的寵物龜種，因頭側耳後明顯的紅色斑紋，又稱為紅耳龜，因小時候小巧可愛，許多民眾時常將其作為寵物飼養，但巴西龜成體可達20至30公分，且屬於強勢的外來種，若民眾因空間不足將其隨意棄置，恐造成原生龜的棲地破壞與減少食物來源。呼籲民眾慎勿將自家烏龜隨意棄養，以免衝擊本土物種造成生態浩劫。

動保處表示，依動物保護法第5條規定，飼主應提供提供安全、乾淨、通風、排水、適當及適量的遮蔽、照明與溫度的生活環境，若經勸導不改善者，最高可處1萬5000元罰鍰，提醒民眾飼養動物時，除提供完善的環境外，也請遵守不棄養等原則。