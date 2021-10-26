受到全球晶片荒未解衝擊，台灣Toyota宣布將暫停多款進口汽車的接單，包括Camry、GR Yaris等車款，等待11月價格資訊更為明確時，再重新開放消費者下單，消息一出引起網友們熱議，不少人哀號Camry竟在其中，「Cp值超高的camry要沒了QQQ」。

由於晶片荒持續延燒，Toyota台灣總代理和泰表示，由於晶片短缺大環境以及即將調整售價等因素，將暫停部分進口車款接單，包括CAMRY(含HEV) 、SIENNA、PRADO、GR YARIS及SUPRA等車型。

和泰預計在11月公布調整後售價，才開放以新價格進行接單，消息一出引起PTT網友們熱烈討論，許多人感嘆不意外，「缺晶片是真的阿 你看一堆德國車都在拔配備了」、「因為缺晶片，停工，下波再來要大漲了」、「感覺上是晶片有配額，所以都拿去放熱賣車，只好犧牲一些「相對」不熱賣的其他車款。」

此外，有網友點出，物價飛漲的通膨時代已經來了，連Camry都在其中，「大漲價時代來了」、「通膨時代來臨」、「camry....好險我交車了」、「CamryQQQ」、「Cp值超高的camry要沒了QQQ」、「Camry CP值真的高，不會恢復接單就要漲價了吧？」、「Camry 日本進口它不香嗎。」