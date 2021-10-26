僑委會今天召開僑務委員會議，蔡英文總統感謝僑胞成為「國民外交」的典範，具體展現「Taiwan can help」的精神。她說，今年，台美TIFA復談，我們也在上個月遞件加入CPTPP。在台灣進一步接軌國際的過程，需要全球各地僑胞以及台商的共同支持。「看到僑胞朋友這麼拚，政府也要加倍努力」。

蔡英文總統今天上午以錄影方式為「110年僑務委員會議」開幕典禮致詞表示，海外僑胞是守護台灣的重要力量。今年受到疫情的影響，再次以線上的方式，舉行僑務委員會議。

她藉著今天的機會，再一次感謝僑胞，過去一年多來，大家都是「國民外交」的典範。不僅是在國際上，提供防疫物資、分享防疫經驗，展現「Taiwan can help」的精神，也持續在國際社會上，替台灣發聲，支持台灣的各項國際參與。

她說，看到僑胞朋友這麼拚，政府也要加倍努力。這幾年，在商界朋友的大力支持下，台商回台投資行動方案已投資超過8千億元，我們和新南向政策夥伴簽署超過80項協議及備忘錄。

蔡英文指出，今年，我們也有許多重大的進展，台美TIFA復談了，我們也在上個月遞件加入CPTPP。在台灣進一步接軌國際的過程，需要全球各地的僑胞以及台商朋友的共同支持。

她也感謝僑委會委員長謝童振源，運用創新科技與模式，持續拓展僑務的動能，把海外僑團、僑校、僑生以及臺商緊密地連結起來，相互扶持，「不僅讓大家在海外有更好的發展，也把台灣的國力延伸到世界各地」。