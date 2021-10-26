美國白宮今宣布新入境規定，美東時間11月8日零時起，所有赴美外籍旅客，皆須提供完整接種兩劑疫苗證明，台灣也包含在內，且國產高端疫苗不在認可疫苗名單內。對此，民眾黨立委蔡壁如表示，國際認證疫苗是趨勢，高端勢必要完成國際三期臨床實驗，並拿到國際的藥證。

美國認可的疫苗名單包括莫德納、BNT、嬌生、AZ、中國國藥、中國科興疫苗等，台灣國產的高端疫苗不在名單內。美國新入境政策實施後，對於施打高端疫苗的國人將產生影響。

蔡壁如表示，尊重接種高端的民眾健康選擇權，但如今接種高端沒辦法入境美國，疫情指揮中心必須替接種高端的民眾解決問題，並拿出對策。

蔡壁如說，高端沒有列入美國認可的疫苗名單內，原因在於高端沒有做完三期臨床實驗，美國用科學討論事情，無關政治、意識形態，用醫學倫理論點判斷，要解決問題最好的辦法，高端還是要做完國際三期臨床實驗，並取得國際藥證。

此外，政府採購的五百萬劑高端疫苗，傳出打不完的消息，蔡壁如認為，這是台灣人民對衛福部長陳時中提出的不信任投票，大多數民眾還是選擇相信國際認證的疫苗。