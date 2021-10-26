部會加碼券大灌水 (許智傑辦公室提供)

振興加碼券成「灌水券」？民進黨立委許智傑、邱志偉、賴惠員今日於立院召開記者會表示，經濟部宣稱「好食券」適用店家有26萬家，但官網卻寫5萬家，且部會加碼券皆有類似灌水狀況，不少民眾都覺得好像被政府欺騙，相關部會得再加油。

許智傑指出，經濟部等8大部會，為配合行政院振興券，也各自推出加碼券，但部會加碼券的適用店家疑有灌水情形，其中落差最大的竟高達90％。

許智傑說，以好食券適用店家為例，官網寫5萬家，經濟部回覆立委辦公室的說法是11萬家，但當初政府記者會上的說法是26萬家，一變再變，讓民眾無所適從。

許智傑表示，目前各部會加碼券適用店家，達到與日前向國人公布的數據顯示，表現最好的前三名分別是國旅券(131％)、i原券(96％)、農遊券(90％)，實際可使用店家數，與先前向國人公布之數據相當接近，沒有灌水情形。

許智傑說，但好食券(19％)、客庄券(22.5％，78％店家審核中)、藝FUN券(23％，86％店家審核中)、動滋券(30％)以及地方創生券(38％)，這些主管部會還要再加油。

邱志偉表示，國發會推出的地方創生券，因限制綁定台灣PAY才能使用，導致推廣及招募店家上相當困難。原本設定1千家的目標，現在僅379家，連4成都不到。建議國發會將招募店家條件中「部會推薦審查制」改為「店家主動申請制」，才能盡早達標。

賴惠員指出，體育署的動滋券原公告有5千家店家適用，但即便加上目前審核中的250家店，目前也只有1719家。而動滋券在11月1日就要上路，如何在短短5天內補足3千多家業者以達原本目標？藝FUN券也有類似問題，各部會應盡速改善。

許智傑表示，各部會應該要走出辦公室，與業者建立緊密關係，並加強查詢系統建構，避免立意良善的振興券政策打折，自己也會持續追蹤加碼券的商家招募達成率，以達更好的振興效果。