民進黨前主席施明德日前證實該黨創黨主席江鵬堅是調查局出身、曾擔任特務，引發民進黨內「線民風暴」。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，此事堪稱民進黨內的「核彈自爆」，相關資料還有很多，後面會慢慢或突然一次爆出很多；尤其促轉會掌握許多黑資料，會內充斥小團體與各種鬥爭，這會把民進黨的基礎搞壞。

吳子嘉今日（26）接受香港媒體《中評社》訪問表示，立委黃國書承認是線民退出民進黨後，江鵬堅與同為民進黨元老的謝長廷是否調查局出身、是否曾任特務，相關疑雲若一再發展下去，將對民進黨不利。

吳子嘉指出，前總統陳水扁執政時之所以不成立促轉會，因為這種追求歷史真相和解的事，需要有道德力量。所謂轉型正義應比照南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）的宗旨「化解恩怨」，但現在的促轉會不僅內部搞小團體，加上台灣藍綠陣營本就互不信任，更是埋下很重的仇恨因子。

談到促轉會，吳子嘉認為，促轉會一開始成立的動機就是要打擊異己，所以施明德說促轉會仍不准他查閱自己的資料，但促轉會代理主委葉虹靈卻說施並沒有申請，讓他不禁想問：「現任監察院院長陳菊本人會去申請嗎？」吳強調，相關資料一定是促轉會主動給陳菊參考，這就是權力，又怎麼會有和解的可能。

吳子嘉進一步分析，促轉會把黑資料當成個人公關，可能會視交情或權位決定可否查閱，這種資訊不透明，就會造成民進黨線民事件這種「核彈自爆」發生；裡面東西還有很多，之後會慢慢釋出，也可能臨時爆出一大堆，會把民進黨的基礎搞壞掉。