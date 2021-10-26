消保會怒斥，商家使用障眼法，販售糖果電子煙。（消保會提供）

台灣消保協會今（26）日指出，蝦皮購物竟買得到管制類藥物「啪啪粉」。（消保會提供）

台灣消保協會今（26）日指出，蝦皮購物竟買得到管制類藥物「啪啪粉」。（消保會提供）

台灣消保協會追查發現，蝦皮可輕易購得糖果電子菸。（消保會提供）

網購「什麼都賣，什麼都不奇怪」？台灣消費者保護協會今（26）日指出，蝦皮購物竟買得到管制類藥物「啪啪粉」，也是俗稱的「迷姦水」，誇張的是，店家張貼充滿性暗示的圖片，也無法限制未成年人不得購買，其中一個產品更狂銷8.3萬份。消保會疾呼，政府加強嚴管，力促下架不當產品。

消保會理事長楊月雲指出，蝦皮竟可買到管制類藥物「啪啪粉」，店家直接秀出該物學名γ-羥基丁酸販售，這是一種強效的中樞神經系統抑制劑，因無色無味並會導致暫時性記憶喪失、噁心、嘔吐等症狀，而被犯罪分子用作麻醉藥品或迷姦藥物，中文又稱神仙水、聽話水，或迷姦水、G水。

楊月雲直說，蝦皮購物上任何人都可輕鬆購得，取得方便又迅速，這些成分與來路不明可致生理反應的物品，對人體真的沒有害處嗎？店家直接打上學名，大搖大擺販售，真的很囂張。

消保會進一步追查，蝦皮上高達20多個帳號都在販售，其中販售量最高的是8.3萬已售數字，不禁想問這些販售出去的商品都用在哪？以往常聽到的迷姦水，改名乖乖水後，現在只是又換了名字，並沒有消失。

此外，消保會也調查發現，蝦皮購物上多個帳號販售新興菸品「糖果電子菸」，且一律使用糖果圖案以及名稱，讓一般人並不能從商品圖案知道購買的物品，然而普通的糖果1個卻要價800元，甚至上千元，已銷售數還頗多，是要賣給「內行人」。

消保會怒斥，販賣者使「障眼法」販售，明知在網路販售並不合法，才以此方式掩飾，主管機關是否應該更加嚴以查處？且早自2019年起衛生福利部便有新聞稿曾稱將會加強嚴查網路上販售電子菸品，但查緝至今日，竟是沒有消停反而更甚。

消保會表示，青少年特別容易接觸毒品及成癮行為、以新技術和顯著刺激的吸引力、及透過社交媒體或聚會，青少年很容易受同儕影響與邀約而輕易接觸電子菸，或透過網路電商平台輕易取得管制類藥物。

消保會呼籲，業者應遵循法規，不得在網路販售管制類藥物或毒品，及販售電子菸給未成年人。另也向中央及地方政府喊話，盼主動加強嚴查，並要求平台業者下架不當商品或關閉不當帳號。

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