特斯拉汽車公司（Tesla）股價今天飆漲，使這家電動車大廠成為美國最新一家市值衝破1兆美元的科技巨頭。

特斯拉股價今天大漲12.7%收1024.86美元，市值首度站上1兆美元。

汽車租賃公司赫茲（Hertz）宣布2022年底前向特斯拉訂購10萬輛電動車，特斯拉股價聞訊大漲。

上週特斯拉公布財報優於預期，今天又傳出拿下赫茲大單，在半導體短缺對其他車廠帶來更大影響之際，凸顯特斯拉的彈性。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師表示，上季特斯拉儘管有供應鏈的問題，仍創下「非凡」營收，因此將特斯拉目標價從894美元上修至1200美元。

摩根士丹利預測特斯拉未來12至18個月將「展現兆元特斯拉的能耐」，增加生產，擴充產能，以及車款和服務的提供。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）主席霍曼迪（Jennifer Homendy）今天致函特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），指責特斯拉並未採納委員會對其輔助駕駛系統提出的重大安全建議，但這顯然沒能阻止特斯拉股價飆漲。

霍曼迪信中說，在2017年佛羅里達州車禍造成駕駛喪生後，特斯拉對運輸安全委員會提出的安全建議「毫無行動」，令她「深感憂心」。