男生月薪10萬卻交不到女友？一名網友在網路上發文，表示26歲的朋友是台大碩士畢業，工作穩定，月薪10萬，最近對一位女生有好感，但對方一得知他是母胎單身，從沒交過女朋友，態度就突然轉冷，戀情無疾而終，讓原PO好奇，難道母胎單身的條件很扣分嗎？引起網友議論。

這名網友日前在Dcard上發文指出，一名朋友今年26歲，台大碩士畢業後找到穩定的工作，月薪8至9萬，加班後破10萬，不僅工作認真，脾氣也很好很溫柔，身高170左右，長相不差，但從出生到現在從沒交過女朋友，因此非常想交女朋友，最近也遇到心儀對象，是名24歲私立大學醫學系女大生，彼此聊天女方的態度也算熱絡，但是女生自從聽到朋友26歲了還是母胎單身，態度就突然變冷淡、疏遠，讓原PO不懂，男生是母胎單身難道很扣分嗎？

文一PO出後，立刻引起網友討論，不少人認為，男生都26歲了還沒交過女朋友，背後一定有原因，「怕踩雷啊，這個年紀沒有交過男女朋友，一定會懷疑是哪方面有點問題」、「我會扣分欸，感覺這個人可能有什麼原因才會一直交不到，只是我現在還沒發現」、「真的蠻扣分的，要重新教」、「我交過母單也不喜歡，年紀有了但母單就像長大的小孩一樣」。

但也有人認為，「母單很可愛啊，沒有前女友問題欸」、「如果相處下來性格沒問題的話，母單其實不是問題」。