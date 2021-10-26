全聯擬推出「24小時外送服務！」全聯原本就有200多間門市提供小時達的外送服務，且業者發現民眾下單的時間有越來越晚的趨勢，因此決定試辦24小時營運的服務「小時達專門店」，提供近2000款商品給民眾選擇，從生鮮蔬果到家庭雜貨一應俱全，且月底前每天晚上10點至早上9點下訂，輸入優惠碼還可再享折扣。

全聯目前有近200家門市提供「小時達」的服務，上線短短1年，訂單量就成長60％，業者觀察數據發現，顧客下單的時間越來越晚，因此決定要展開24小時營運服務的測試，並將外送範圍從原本的3公里擴大到5公里，預計在今年的年底會開10間店。

而大安延吉門市是目前全台首間24小時營運的「小時達專門店」，而24小時外送的服務開辦以來，深受許多民眾好評，也默默培養出一批忠實顧客，根據業者統計，夜貓子最喜歡下單的產品前三名分別是飲料、零食、微波即食品。

全聯「小時達專門店」提供2000多款商品供民眾選擇，從生鮮蔬果、冷凍食品、零食飲料到家用用品通通都有。業者表示，後續也會大幅增加即食品、微波食品的產品。