台積電(2330)、聯電(2303)股價同步上揚，帶領台股早盤漲逾百點，上攻17000點關卡。聯電將於10月27日下午舉行法說會，今早股價續攻，盤中站回60元關卡。

台積電ADR周一跌0.52%，周一台積電在台股收低至593元，回測季線，但今日開高走高，盤中最高達597元；本周一，外資轉賣超台積電760張。

聯電股ADR周一漲2.24%，周一聯電在台股收高至59.4元，外資持續賣超28836張。今早盤開高走高，最高達60.8元。

聯電將於本周三(10月27日)舉行法說會，目前法人對聯電第4季展望仍為正向；今年第4季、產業長期展望，以及擴產計畫成為本次法說會的焦點。

目前晶圓代工產能吃緊，價格走勢向上，長期半導體應用需求亦持續增長，市場傳出，聯電有意斥資千億元在新加坡興建其第2座12吋廠，讓外界再度關注晶圓廠的產能擴增動態。但對上述消息，聯電予以否認。

聯電今年4月已宣布將斥資新台幣千億元在南科擴產，預計未來3年將投入新台幣1500億元。

台積電14日已舉行線上法人說明會，釋出不少正面訊息，預期第4季營收可望續創歷史新高，今年美元營收估增24%，台積電並指出，今年全年及2022年產能都將維持吃緊狀態。

另外，台灣半導體產業協會(TSIA)將於本周三(10月27日)召開年會，今年仍將採線上模式舉辦，論壇聚焦企業數位轉型，包括台積電、日月光投控等半導體大廠都將參與對談。