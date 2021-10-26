真心換絕情！彰化縣一名女子小真（化名），與男友阿德（化名）交往後，就到對方的公司當會計，而且3年來從沒領過薪水，沒想到如此真心對待，仍遭阿德劈腿背叛，氣得將阿德帳戶裡的28萬元，全部轉到自己戶頭，阿德得知後一狀告上法院追討，但法官認為，因阿德對小真說過「那些錢都給妳，當作感情上虧欠妳的補償」、「不用還，都給妳」等話，最終判決阿德敗訴，小真免還28萬元，但小真刑事部分被依偽照文書罪判決3月徒刑。

判決書指出，小真剛到阿德公司上時，阿德起初答應付給2.5萬元月薪，但小真在阿德公司任職3年會計期間，阿德卻從未末支付她任何薪水，加上2人是情侶關係，小真並未追討，直到在監視器看到阿德與一名女子激吻、揉胸，才將阿德帳戶裡的28萬元，全部轉到自己的戶頭。

小真得知阿德另結新歡，氣得對他說：「我跟了你三年，沒拿你一毛薪水，現在你劈腿要把我趕出去，我能去哪？」。小真領光阿德帳戶裡的錢後，擔心阿德沒錢付水電費、卡費，曾問阿德要不要留一些錢下來？阿德則回說：「不用」、「都給你」，但事後又反悔，提告向張女討錢。

法官認為，阿德當時知道錢被領走，只叫小真把印章歸還，還說：「我想錢都被你拿走了，才說給你」，意味不用還，因此判小真免還28萬元，不過小真盜領存款已觸犯刑法，最後依偽造文書罪判刑3月，得易科罰金一日折算新台幣1千元。