台中市長盧秀燕26日在市政會議表示，「疫苗來就要打！」快打站不會撤除，會繼續保留，若醫療院所無法負荷，快打站即會出動。（盧金足攝）

國內疫情雖較緩和，疫苗施打持續上緊發條，台中市長盧秀燕26日在市政會議表示，「疫苗來就要打！」預計今天接種完第1劑的能量，達70％以上覆蓋率，第2劑達30％以上，兩項指標都比中央提早達標。

盧秀燕表示，從6月4日開始施打疫苗，台中市首創全國開設快打站，因應長輩可能上網或使用電腦較陌生，不需預約排隊，透過鄰里系統逐戶發放接種通知單，長者施打踴躍，預計到27日，長者施打疫苗告一段落，65五歲以上長者，55歲以上原住民全部完成第2劑接種，27日也完成莫德納第2劑完成，即台中市65以上長者與55歲以上原住民都已完成兩劑接種。

盧秀燕表示，快打站目前還不會撤除，會繼續保留，一旦疫苗配發台中市劑量多時，若醫療院所無法負荷，快打站即會出動，快打站地點加入預約平台發揮功能。

「疫苗來就要打！」盧秀燕說，預計今天接種完第1劑能量70％覆蓋率以上，第2劑達30％以上，兩項指標比中央提早達標。

台中市從10月22日展開第12期新冠疫苗施打，第一階段施打超過30萬劑疫苗，第二階段施打超過18萬劑，兩階段共計要施打超過50萬劑，是最艱困的一期，盧秀燕表示，市府團隊將戰戰兢兢盡力完成。