新北市議會今日由民進黨新北市議員黃俊哲、鍾宏仁、周雅玲與鄭宇恩總質詢，周雅玲詢問侯友宜如果連任後，會不會做好做滿，監督公共工程進度。侯友宜表示，他現在是新北市長，努力把握當下好好做事，現在談選舉還太遠。

周雅玲表示，新北市目前沒有一戶社會住宅，市長回覆目前有相關規畫非常好，尤其未來汐止未來有雙捷運，這些工程短短幾年做不完，侯市長如果連任，會不會做好做滿確保相關規劃動工與完工。

侯友宜說，努力把握當下，現在離選舉太遠了，他現在是新北市長，把握每一天，好好做事。