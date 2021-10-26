10月8日政府正式發放五倍券當日，高雄就就出現國內首起偽造五倍券案件。一名洪姓男子竟異想天開，拿著200元正本到影印店彩色複印後，帶著家人前往牛排館大啖豬排與雞排，然後掏出假五倍券結帳，但業者覺得紙張太過粗糙，而懷疑是假的，現場立刻報警處理，高雄地檢署偵結，依偽造、變造有價證券罪起訴，恐將面臨10年徒刑。

政府甫於10月8日開放振興五倍券紙本領取使用，就在高雄市鳳山區發生一起使用偽造五倍券案件，鳳山區某牛排店店員結帳時，發現一洪姓男子(24歲)手持一張面額200元的振興券結帳，店員一摸紙張便查覺有異，店家老闆隨即通知警方，鳳山分局新甲所員警到場，經過一番查證後，確認洪男使用之振興券確為偽造，立即將洪男帶回派出所調查釐清。

經警方調查，洪男供稱其在鳳山區超商領取紙本振興五倍券後，隨即到附近一印刷店向老闆表示：影印要做紀念用。老闆不疑有他，為洪男影印了整套彩色的五倍券。隨後洪男便帶著不知情的家人持該偽造的五倍券前往牛排店消費，惟結帳時，因偽造的五倍券紙質過於粗燥，而遭店員懷疑，故通知警方到場。

經警調查偵訊時，洪男坦承犯行不諱，並表示因家中經濟狀況不佳，才動歪腦筋想將五倍券翻倍使用。檢方偵查後認為，洪男患有輕度智能障礙，但用餐時時身上帶有現金，遭業者識破後還言詞狡辯，辨識能力未受影響，經偵結後依偽造、變造有價證券罪起訴。