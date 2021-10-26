桃園市中壢警分局葉姓警員今年4月盤查時，以柔道「大外割」撂倒詹姓女音樂老師，被認有違比例原則讓社會譁然，雙方互告，桃檢認為葉警僅因詹出現在治安熱點任意盤查，不符「依法」執行公務，但盤查不構成強制罪，且詹女有激烈危險舉動，警方壓制是要避免更大傷害，並無不當，因此雙方都獲不起訴處分。

中壢警分局興國派出所葉姓警員，今年4月22日近9點在治安要點巡邏，發現詹女獨自行走在路邊，主觀認為形跡可疑上前盤查，要求提供個資，但詹女認為於法無據拒絕，2人溝通中發生爭執，詹女脫口說出：「你真的很蠢」，葉警認為詹女構成侮辱公務員，以現行犯逮捕，但詹女抗拒，葉警隨即以柔道 「大外割」方式壓制上銬帶回興國所，造成詹女右側前臂手肘、左側腕部、右側膝部等處擦傷。

詹女事後在臉書以「粗暴行為」譴責警方，引發社會譁然，認為警方執法違反比例原則，詹也在3天後怒告葉警強制、傷害、妨害自由等罪，警方則以詹女涉犯侮辱公務員依法送辦。

桃檢調查，侮辱公務員必須是公務員「依法」執行職務，檢方勘驗密錄器發現詹女當時神色服儀正常、舉止無異狀，客觀上難認有不法，不能僅因她出現在治安熱點區域，即可任意攔檢盤查，葉警攔查不符合「依法」執行職務的構成要件，對詹女不起訴。

桃檢也認為，葉警盤查雖然於法無據，但詹女獨自攜帶2件行李出現治安熱點，且面容清瘦，易讓人有失蹤人口的疑慮而上前盤查，並非故意妨害詹女行動自由，屬於阻卻違法事由的認知錯誤(學理上稱為容許構成要件錯誤)，且強制罪不處罰過失犯，加上詹女在逮捕過程中，有激烈抗拒及衝往馬路的危險舉動，葉警壓制是為了避免產生更大傷害，並未逾越必要的程度，且已盡注意義務，因此不構成強制罪、妨害自由和傷害罪，同獲不起訴處分。