說起聞名好萊塢的華人電影明星，必定得說到武打巨星李連杰，他先是拍攝《少林寺》系列電影、《黃飛鴻》系列電影，在華人影壇走紅，之後又靠著俐落身手成功進軍好萊塢，在全球打出高知名度，被封為「功夫皇帝」，人氣如此火熱，自然讓人相當好奇關於他的趣聞甚至背景，先前李連杰曾在訪談中被問到祖父身分，他當場變了臉色，給出個頗具玩味的答案。

以武打特點聞名國際的影星不少，但李連杰的特色，是武術底子非常紮實，事實上他是體校出身，考進武術運動員接受訓練，曾連奪五次中國全國武術大會冠軍，經年累月的好身手讓他被電影圈相中，先是在華人影壇締造亮眼票房，之後往好萊塢發展，接連主演《致命羅密歐》、《鬥犬》等電影，成功進軍國際，2002年他主演了張藝謀執導的首部武俠電影《英雄》，該片獲當年奧斯卡最佳外語片提名，李連杰也因此更加確立了國際巨星的地位。

也因為他身手實在太好，讓很多影迷好奇，李連杰是不是出身武術名門？日前，李連杰接受香港《鳳凰衛視》名主持人陳魯豫訪問，主持人問出大家都好奇的一題：「你祖父是誰？」，不料李連杰秒變臉，但不愧是影壇巨星，隨即沉著妙回：「我敢說，但怕你不敢播」。

這答案讓陳魯豫聽得也有些尷尬，於是另開了話題，事後網友推測李連杰的祖父應當是大人物，而李姓名人極多，也不好亂猜，但無疑李連杰對於家族隱私相當重視，他也很保護老婆孩子，過去他曾跟關之琳在電影中有吻戲，事後知道老婆智利有些在意，之後便全面拒絕親密戲，給老婆一個尊重。