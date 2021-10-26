金曲歌王蕭敬騰過去和電競冠軍Toyz曾結下樑子，當時Toyz批評他開的日本高級料理店引起不滿，在Toyz涉毒遭捕後，蕭敬騰怒斥對方，「他沒資格跟我說話」，被Toyz宿敵統神反嗆是棒打落水狗，餐廳Google評價被酸民狂洗負評，對此，統神再度向蕭敬騰喊話，要他去蒐證告這些酸民。

對於Toyz涉毒遭捕一事，蕭敬騰日前在直播中表示：「他（Toyz）不是我的敵人，他是空氣，不想談論這個人，而且他也被抓去關了，不甘我的事，他現在應該尿尿也不好尿，吃飯也不好吃，保護自己很重要，不要變得跟他一樣level，我不需要花一分力跟他說話，他沒資格跟我說話」。

蕭敬騰強調自己可以接受批評，但反對惡意評論，一番話引來電競不死鳥統神回嗆，「他確實不是你的敵人，他是我的敵人啊，而且已經被我打爆了，蕭敬騰給我閉嘴，關你屁事啊！」儘管蕭敬騰經紀公司立刻澄清蕭敬騰「不能接受的不是評論，他不能接受的是1位行為踰矩的人。」卻仍讓網友十分不滿。

蕭敬騰的日料餐廳遭狂洗負評。(圖/翻攝自Google)

不少酸民湧入蕭敬騰的日式餐廳Google評價狂刷負評，被洗到只剩下1.4顆星，統神得知此事再次喊話蕭敬騰，「剩1.5顆星也快做不下去，不如去蒐證把酸民告一告！」坦言網友不教訓就不會乖，個人言論和店家無關，惡意留負評根本沒意義，更強調去刷負評的一定不是他的粉絲，最後還酸了Toyz一把，虧他是大麻吸太多才會什麼餐廳都說難吃。