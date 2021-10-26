台灣民意基金會今政黨支持傾向民調，有2成7民眾支持民進黨，1成6支持國民黨，1成8民眾黨，5％時代力量、4％台灣基進，2成7中性選民。台灣民眾黨支持度首度超越國民黨 1.4個百分點，對此，藍委李德維認為，這份民調執行的時間點是10月18到20日，在罷免陳柏惟投票之前，如今刪Q成功，或多或少，也有助於凝聚藍營的士氣。

李德維今（26日）在臉書發文表示，國民黨即將在本週末舉行全代會，但是根據「台灣民意調查基金會」今天公布的民調，本黨的政黨支持度，不但遙遙落後民進黨，甚至輸給了民眾黨。

李德維認為，這絕對是新主席朱立倫的警訊，畢竟，朱立倫當初參選打出的旗號，是因為過去一年多，國民黨的支持率並沒有起色，現在甚至還愈加下滑。他寧可將其視為利空出盡，振弊起衰的起跑點。前陣子主席選舉激戰，難免造成某種程度的撕裂，需要時間彌合，而這份民調執行的時間點是10月18到20日，在罷免陳柏惟投票之前，如今刪Q成功，或多或少，也有助於凝聚藍營的士氣。

此外，這份民調更大的危機是，李德維指出，民眾黨之所以能「超車」本黨，最大原因在於年輕人的支持。換句話說，黨的核心支持者是長輩們，而 民眾黨則吸納了大多數非民進黨的青年，這對本黨長期發展，非常不利。