羅漢村案發現場還有偵查人員工作。（封面新聞）

湖北武漢蔡甸公安26日通報，39歲男子高X輝24日晚間到25日凌晨1時左右，於消泗鄉持刀行凶，殺害某村張姓支書一家5死1傷後開車逃逸時，疑似肇事搶車再致2人死亡。之後從長江大橋一躍跳下江裡，目前警方正全力搜尋中。

大陸封面新聞26日報導，湖北武漢蔡甸區一村莊裡，擔任代理支書一年多的張X紅10月25日凌晨被發現在家中遇害。他和妻子倒在客廳之後，小兒媳婦抱著不滿一歲的孩子下樓查看，在樓梯間遇害，之後樓上兩個孩子再遭毒手。

凌晨，族弟張軍（化名）有事前來，推門發現慘劇後叫來住在隔壁的兄弟張林（化名），兩人報警後發現一名孫兒尚有氣息，後將其送往醫院。他表示「是個30多歲的男的，不認識，我看他進門，以為是來辦事。20分鐘後就出去了，沒聽到異常動靜。」

據悉，凶手逃亡途中，疑似撞倒一名路人致死後，又搶走一輛接私活的小車（白牌計程車）逃跑，司機遇害。

封面新聞報導，張林透露，兩家人只有一牆之隔，24日晚7點多，天已黑透的時候，看到一個30多歲的男子走進哥哥家，叫了一聲「張書記，找你有點事」，他以為是來辦事的。

「20分鐘左右他出門離開了，期間沒聽到異常動靜。半夜的時候，本家兄弟找他幫忙拖魚，打電話沒人接，就去敲門，推開門發現老兩口倒在堂屋，小兒媳抱著孩子倒在樓梯道，樓上屋裡大兒子的倆孩子遇害，其中一個還有氣，後來被送醫院了。」張林說，他被叫醒才知道出了大事，趕忙報了警。

村民稱，張某之前一直擔任村裡小組長，負責防汛工作十多年，任勞任怨深受村民認可，一年前因村委書記空缺，他被臨時推選為代理書記，今年因年齡關係即將退休。「老兩口對人蠻熱情。書記平時看到外出打工的年輕人回村，都會熱情地打招呼，我們有啥事也都喜歡麻煩他。她老伴前兩天還說，下個星期要給孫女擺周歲酒。」

多個村民表示，想不到會跟跟誰解下深仇。「凶手應該不是我們村裡的，今天聽說這個事後，大家都不認識他。」

據悉，殯儀館共接到事件相關的7具體遺體，除了張家五口，還有一位路人和一位小車司機。

「凶手作案後，凌晨4點多逃竄到了50公里外的城區，撞倒了一個路人，然後搶了一輛路邊接私活的司機。」蔡甸城區一位居民介紹，凌晨4點多的時候，凶嫌撞人後一路慌張，車子撞在一家蛋糕店門口，然後發現對面路口一輛小車在等活，上前行凶後搶車逃跑。

封面新聞報導，事發現場蛋糕店外兩台空調外機被撞壞，搶車路口地上還有沖水的痕跡。

「我剛剛才知道遇害的是小楊，太難接受了。好可惜一個伢（意指年輕人），他見人就叫哥叫姐。昨晚11點多我倆還在案發路口聊天，我提前回家了。整個蔡甸，凌晨4點多還在跑的車子，就只有他了。」計程車司機王兵（化名）說，小楊30歲出頭，平時為人和善，因為業務不同，經常把活兒介紹給計程車司機們，車上備用著工具，經常為計程車司機免費救援。

據知情人稱，凶嫌搶車逃跑途中疑似墜江，目前案件還在調查中，當地警方暫未披露案情。