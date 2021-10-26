美股四大指數全面收紅，日韓股市聯袂揚升。今日台股開高15.08點，為16909.32點，權值龍頭台積電(2330)、大立光(3008)攜手大漲，光學領漲、電池載板族群續強，二極體及元宙概念股表現強勢帶動下，電子資金比重回到久違的7成左右，而跌深的中鋼(2002)及長榮(2603)等反彈，加權指數一度衝至17032.02點，大漲百餘點。

分析師表示，台股今早先攻萬七，接著將看季線是否能順利站上，目前看起來5日線和季線快要碰頭，電子成交比重也達久違的7成左右。台股近期多頭氣氛再起，打破偏保守的氛圍，本週適逢美國科技股超級財報高峰，台灣也有不少科技大廠法說即將登場，觀察財報或法說等釋出的展望，將會影響相關供應鏈股價表現。

盤面上，大立光實施庫藏股，晨盤開高走高，一度飆至漲停板2215元，隨後雖打開，但漲幅仍在6%以上；台積電開高後穩；聯電(2303)法說會前夕，股價漲幅在1%左右；欣興(3037)、漢磊(3707)、晶宏(3141)晨盤股價刷新歷史高；景碩(3189)、健策(3653)股價刷新高後，賣壓出現，股價由紅翻黑；電池、載板及二極體族群表現續強；元宇宙概念股的威鋒電子(6756)及威盛(2388)聯袂鎖在漲停板。

中信綠能及電動車ETF（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）經理人張士琳表示，台股近期呈現橫盤整理，電子業、半導體、汽車類股上周表現相對強勢，雖然市場依舊擔憂聯準會11月即將縮表的影響，但本周台股在基本面支撐下仍具利多表現機會。根據Factset統計，標普500企業第三季獲利預估年增率為29%，雖低於上一季的48%，但年增率仍有望成為2010年第三季以來的第三高，加上本週為美股超級財報週，FAAMG等巨頭即將公布財報，配合台股重量級科技廠法說接棒上陣，配合外資資金連兩周回流，有望延續市場熱度。

張士琳指出，根據歐洲汽車製造商協會(ACEA)數據，第三季新能源車銷量佔比高達19%！受歐盟嚴格碳排放規定影響，電動車銷售年增率急速成長，燃油車則節節下滑，隨著碳中和趨勢成形，電動車成長速度預料仍具提速空間，建議投資人可多加留意相關機會。