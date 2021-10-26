大立光(3008)董事會決議發放今年上半年每股現金股息31元，並首度執行庫藏股，預計買回自家股票1342張，激勵大立光今天股價跳空開高，早盤一度亮燈漲停，也帶動大立光參與私募的先進光(3362)同步漲停。

大立光今年股東會通過修改公司章程，股利改為每半年配發，大立光今年上半年稅後盈餘為82.75億元，每股盈餘為61.69元，10月25日董事會決議配發上半年每股現金股息31元，若加計今年已配發的去年股利91.5元，今年底前參與除息的大立光股東可望領取共計122.5元現金股息。

日前法說會表態考慮實施庫藏股的大立光也在10月25日董事會落實，為維護公司信用及股東權益，大立光董事會通過自10月26日到12月24日實施庫藏股，買回自家股票1342張，買回區間價格為2025元到3300元，若全數執行買回，此次庫藏股預計買回金額約27億1755萬元到44億2860萬元。

大立光前3季合併營收為339.1億元，年減17%，營業毛利為208.6億元，年減24%，合併毛利率為61.52%，年減6.42個百分點，營業淨利為171.7億元，年減27%，營業淨利率為50.63%，年減7.54個百分點，稅前盈餘為167.61億元，年減28%，稅後盈餘為135.35億元，年減23%，每股盈餘為100.91元。

林恩平表示，10月及11月需求跟9月差不多，由於供應鏈出了一些問題，有些客戶缺AP，有些手機廠缺零組件，不知何時紓解，高階鏡頭預計明年才會開始出貨，10月產品組合與9月差不多，第4季產能利用率約90%，與第3季相近。