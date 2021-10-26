新北市配合中央振興五倍券加碼推出專屬「新北加倍券」，即日起至明年3月31日，新北市民使用「振興五倍券」或「新北加倍券」達5000元以上，購買電動機車，均再加碼補助8000元，限額1萬2000名；此波加碼活動加上新北市環保局原補助方案及環保署與經濟部工業局補助款，最高每台可獲得2萬7000元補助。

環保局表示，今年上半年因受疫情影響，民眾汰舊換購或新購電動機車意願較低，連帶影響新北庶民經濟，現疫情趨緩，因此推出「電動機車好康再加碼」方案振興經濟。

環保局說明，補助除配合已公告為期2年的「2021-2022年度新北市新購電動二輪車及淘汰一至四期機車換購二輪車補助計畫」相關規定，凡設籍新北市一年且年滿18歲市民，明年3月31日前，使用「振興五倍券」或「新北加倍券」面額達5000元以上，至新北市各機車行（使用新北加倍券者請認明具新北經發局核發的識別貼紙車行）換購或新購電動機車，就可享有每輛再加碼補助8000元的好康。

振興五倍券數位綁定者，可提供振興五倍券官網線上查詢綁定畫面電子檔，以及信用卡、行動支付或電子票證的刷卡簽單或 APP、網頁消費紀錄畫面電子檔，也可申請加碼補助。相關申請資訊，可至新北市環保局「機車汰舊換新補助網」，網址： https：／／reurl.cc／aNdb0Z， 或電洽機車汰舊換新補助專線（02）2965-1501。