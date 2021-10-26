11月20日高流室內表演廳「海音館」也將啟動首場的售票演唱會，由三金天王創作鬼才盧廣仲站上海音館舞台帶來高流開幕季的壓軸大秀，成為在高流舉辦中大型售票演唱會的第一人，也讓高流第一次正式見客。（高流提供）

高流31日開幕日演唱會，明天中午12時30分將開放民眾索票。（高流提供）

高雄流行音樂中心歷經12年籌建，10月31日將正式啟用。高流以地址「真愛路1號」展開開幕系列活動，其中31日開幕日演唱會，明天中午12時30分將開放民眾免費索票，找來文夏四姊妹、朱海君、琳誼、許富凱、旺福、熊仔等6組不同類型藝人輪番上陣，並結合5G新科技及流行音樂進行展演，為民眾帶來嶄新體驗。

高流中心環抱高雄港區的愛河灣，高流董事長暨高雄市政府文化局長王文翠指出，高流從12年前選址、興建，歷經許多人的努力誕生，經歷技術測試和滿載測試2場演出，雖受疫情影響，開幕儀式延期調整；但「真愛值得等待」，終於等到完工開幕，可呈現給市民一個期待中的音樂場館。

31日開幕當日，也將開放民眾索票入場。高流特地於開幕儀式中規畫演唱會，表演節目之一將由高雄輕軌虛擬代言人「輕軌少女隊」擔綱演出，結合5G新科技及流行音樂進行展演。此外，強調音樂的不設限，演唱會將由文夏四姊妹、朱海君、琳誼、許富凱、旺福、熊仔等6組不同類型藝人輪番上陣，結合全台唯一完整建置的d＆b soundscape沉浸式音響系統，邀請觀眾親臨感受世界級的聲音。

高流指出，該套音響的特色就是樂迷可在場館內任何座位聽到環繞式、非常平均的音場，就像在耳朵旁邊，不像以往一定要在中間皇帝位才能享受到最好的聲音，代表高雄走出第一步，體驗到世界一級音響效果。

除開幕當日活動外， 11月7日將於戶外海風廣場，透過敲響卑南族的taw-liu（銅鐘）聲，由南王部落的「Puyuma 普悠瑪家族樂團」成員吳昊恩、陳建年、紀曉君、南王姐妹花等人，帶著祖靈的祝福，以最真摯的演出，共同歌詠出屬於這塊沃土上的「榮耀樂章」。

此外，11月20日高流室內表演廳「海音館」也將啟動首場的售票演唱會，由三金天王創作鬼才盧廣仲站上海音館舞台帶來高流開幕季的壓軸大秀，成為在高流舉辦中大型售票演唱會的第一人，也讓高流第一次正式見客。

高流執行長李欣芸表示，高流的啟用具有與港共生的特殊歷史意義，藉由開幕系列活動，多元化的演出形式也為高流找到更多演展的交流可能，未來高流也將與更多不同類型的品牌、領域合作，拓展更多有趣的空間利用及演出風貌，創造高流對音樂展演想像的無限可能。