黃金王子、台銀貴金屬部副理楊天立表示，隨著股市上揚，今年的亞洲實體黃金需求提前到，8月就出現缺貨的現象。

亞洲實體黃金缺貨，楊天立分析，一來可能疫情的壓抑，延後了需求；二來，隨著股市上漲，使得亞洲投資人多有獲利，帶動實體的需求，實體黃金多屬於消費性多於投資需求。

楊天立表示，包含中國、印度與東南亞等地都出現大量的需求；與過往實體黃金需求旺季大約是9月到9月底，8月就出現缺貨的現象很少見。