股市賺到亞洲大媽搶進 實體黃金大缺貨 10:572021/10/26 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 黃金（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黃金王子、台銀貴金屬部副理楊天立表示，隨著股市上揚，今年的亞洲實體黃金需求提前到，8月就出現缺貨的現象。 亞洲實體黃金缺貨，楊天立分析，一來可能疫情的壓抑，延後了需求；二來，隨著股市上漲，使得亞洲投資人多有獲利，帶動實體的需求，實體黃金多屬於消費性多於投資需求。 楊天立表示，包含中國、印度與東南亞等地都出現大量的需求；與過往實體黃金需求旺季大約是9月到9月底，8月就出現缺貨的現象很少見。 亞洲第一美透視裝不戴罩 圓弧輪廓見客小粉紅疑走光 大面板驅動IC出運 聯詠、天鈺樂 #實體黃金 #亞洲 #楊天立 #出現 #缺貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國際巧固球總會改選 黃進成獲選新任會長 23:552021/10/25 體育 中二選區補選 藍挺併公投省時省錢 04:102021/10/26 焦點要聞 政黨支持度民調出爐 民眾黨首度超越國民黨躍第二大黨 09:492021/10/26 政治 國際智慧移動展 搶搭電動車浪潮 04:102021/10/25 投資理財 庫藏股發威 大立光早盤股價飆漲200元攻漲停 09:032021/10/26 財經 科技進步快 醫療險推補充包 04:102021/10/26 投資理財 解除5大本土危機 「拆彈專家」王必勝陷緋聞爭議 09:362021/10/26 生活 亞洲REITs 補漲行情可期 04:102021/10/25 投資理財 施明德給他當黨祕書長 盧修一驚天一跪助他當選縣長 施妻直言 蘇貞昌備受政治犯提拔 04:102021/10/26 焦點要聞 玉山黃金種子計畫 播種彰、投 04:102021/10/26 金融．稅務 年終購物季折扣變少 04:102021/10/26 全球財經 財經熱門新聞 美國港口崩潰 拜登也難救 他見慘烈1幕心涼了：比雷曼倒還慘 - 財經 張忠謀建言沒人聽 台積電遭各國邀設廠 這報告曝最慘下場 - 財經 張忠謀脫口1句預言敵人下場 謝金河讚爆：薑是老的辣 - 財經 台灣Toyota宣布調整價格 驚見「神車」入列 網慘哀號：大漲價時代來了 - 財經 航運大咖暴虧8500萬後 再有主力慘賠2200萬殺出 他卻發現一件怪事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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