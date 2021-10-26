協助小女生貸款 兩大叔為紅包打起來

台中53歲洪男與45歲陳男日前介紹友人給20歲的黃姓女子，讓她成功取得貸款，黃女為表感謝包紅包給洪男吃紅，未料陳男得知後也希望黃女包紅包，唯洪男認為黃女還年輕也不是很富裕，要陳男打消這念頭，兩人因此起爭執還打了起來，陳男更持摺疊刀劃傷洪男，經報警送醫，已無大礙，唯警方仍將通知在場證人及涉嫌人到場詢問，並依法偵辦。

台中市警察局第五分局文昌派出所於10月25日22時56分許獲報在北屯區安順東二街有衝突，經員警到場後發現，53歲洪男左胸及右肩膀遭刀劃傷，而陳男頭部挫傷，警方到場後將洪男送往中國醫藥大學急診室就醫，陳男原已離開案發現場，後因傷處疼痛返回請求警方協助送醫，送往平等澄清醫院就醫，目前洪男及陳男經治療後均無大礙。

文昌派出所所長林志堅表示，經了解20歲的黃女日前因洪、陳兩人介紹順利獲得貸款，黃女因而包了個小紅包答謝洪男，被陳男得知後，也希望黃女可以包紅包讓他吃紅，洪男卻認為黃女年輕，倆人其實只是介紹人，沒幫什麼大忙，言語起爭執後，洪男持手電筒K陳男頭部，而陳男則持摺疊刀劃傷洪男左胸及右肩膀。

雖倆人送醫已無大礙，但警方仍將通知在場證人及涉嫌人到場詢問，並依規定受理偵辦。警方呼籲民眾面對金錢問題應理性溝通，勿隨意動手，切勿藉故生端，絕不容許不法行為挑戰公權力，並將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。