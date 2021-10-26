2021第4屆台灣學校午餐大賽結果出爐，台中市忠信國小、大鵬國小勇奪冠軍與季軍，市長盧燕26日表示，台中市每天要供應30萬份營養午餐數量龐大，大鵬國小參賽菜單還獲「全家便利商店商品化獎」，未來在超商鮮食區也能買到大鵬國小的營養午餐。

盧秀燕今日在市政會議指出，第4屆全國營養午餐大賽，台中市西區忠信國小因應芒果盛產，選用芒果入菜，拿下全國營養午餐第1名，西屯大鵬國小則以台灣養殖的虱目魚作為菜色，拿下季軍。

台中市忠信國小營養午餐獲第4屆台灣學校午餐大賽冠軍，營養師團隊設計出海芽芝麻飯-菇菇雞很芒-味噌鮮筍湯等料理。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「全家便利商店還要大鵬國小的營養午餐商品化」，盧秀燕表示，農委會對台中市學校使用國產可溯源食材達95.35％都可溯源，在六都名列前茅，台中市是大城市，每日供應的營養午餐達30萬份，龐大數量要讓學生吃的安全、美味。

台中市大鵬國小營養午餐獲第4屆台灣學校午餐大賽季軍，食材選擇台灣養殖虱目魚-蔬菜部分以中部在地食材為主及選用產地直送食材。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

大享食育協會舉辦的2021第4屆台灣學校午餐大賽總決賽，繼去年台中市大仁國小獲上屆賽事冠軍及全家便利商店商品化獎後，台中市忠信國小、大鵬國小今年分別拿下此屆賽事冠軍及季軍。

其中，大鵬國小的參賽菜單同時獲得「全家便利商店商品化獎」肯定，未來將於全家便利商店鮮食區販售，讓一般消費者也能體會到參賽隊伍的努力與用心。

市府表示，第4屆台灣學校午餐大賽今年以「吃一口永續」為主題，各參賽隊伍需設計符合永續發展目標精神的校園餐食，培養孩子正確選擇食物的能力。

奪下冠軍的忠信國小營養師張緁洳表示，團隊設計出海芽芝麻飯、菇菇雞很芒、味噌鮮筍湯等料理。今年疫情影響芒果銷售，團隊特別選用芒果入菜，請大廚發揮中、西餐創意料理手法。

調製芒果泥醬汁，讓芒果鮮甜和菇菇雞融為一體，採用台灣當季、在地的食材，搭配多變化的菜色，讓學生吃得飽、減少廚餘，也促進台灣農業的永續發展。

獲得季軍的大鵬國小營養師顏欣儀指出，食材選擇食物鏈底端魚種「台灣養殖虱目魚」，並具可追溯產銷履歷，師生可由營養午餐共同參與餐桌上的永續；蔬菜部分以中部在地食材為主及選用產地直送食材，響應吃在地、食當季，減少碳足跡。