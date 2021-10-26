好萊塢巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）近日為了宣傳由她所主演的漫威英雄電影《永恆族》，一連出席多場宣傳活動，而日前現身羅馬電影節的她，以一襲貼身的洋裝優雅出場，火辣的好身材立即引起全場的目光。

由安潔莉娜裘莉、理察麥登（Richard Madden）、基特哈靈頓（Kit Harington）、莎瑪海耶克（Salma Hayek）、陳靜、馬東石等多為大咖明星主演的漫威英雄電影《永恆族》，還未上映就在全球引起超高討論度，粉絲們皆相當期待。而在劇中飾演勇猛女戰士的安潔莉娜裘莉，近日也積極為新電影宣傳，除了於美國時間18日帶著5名孩子現身會場，她一身優雅穿搭受到矚目外，24日現身羅馬電影節的穿搭，更是讓網友們大噴鼻血。

只見安潔莉娜裘莉在紅毯上穿著一件黑色的平口洋裝，貼身的剪裁與胸口V領的設計，都讓她的好身材完美呈現，不過當鏡頭拉近才發現她疑似沒穿BRA或是胸貼，大方露出兩點，令粉絲們看了直呼「太辣了」、「好看！她真會穿」、「姊姊氣場太強了」、「太美了，完全不煽情」、「狀態太好了，永遠的巨星」、「太喜歡這套造型了」。閉幕典禮時，安潔莉娜裘莉又換上一襲銀色的馬甲禮服，秀出「獎盃形」完美曲線，凹凸有致的身材再度驚艷全場，引起網友的熱烈討論。