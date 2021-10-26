元宇宙題材持續發威，儘管今日宏達電因為短線漲幅過劇，加上當沖比例過高，今起到11月10日遭列每五分鐘一次分盤交易，宏達電(2498)今股價無懼被關禁閉，盤中股價拉高、漲幅逾1.5%、股價最高達54元，同屬王雪紅概念股的威鋒電子(6756)、威盛(2388)更是強攻漲停，全數搭上元宇宙題材。

因為新冠疫情衝擊全球產業經濟，帶動企業加速數位化、遠端化的腳步加快，並在多人遠端共構、協作兩方面導入AR／VR應用，也推動AR／VR發展，此外，在追求更真實的虛擬世界下，除了AR、VR頭戴裝置本身硬體規格的發展外，也會延伸至手部肢體的追蹤感測、控制器或穿戴裝置上的觸覺回饋，甚至是耳機上的聲學功能，也是近期掀起相關概念股搶漲的題材。

宏達電因為即將推出的智慧眼鏡打出將帶領使用者通往元宇宙，近期波段漲幅驚人，光是上周就大漲超過50%，且當沖比例過高，不僅遭證交所下令公布9月財報，今起也列五分鐘一次分盤交易，直到11月10日。

宏達電最初是在2015年前開始切入VR領域，本次也看好即將推出的VIVE Flow沉浸式VR眼鏡可望吸引更多消費者加入，將成為有史以來銷售最佳的VR裝置，市場也期待屆時將有機會帶動營運成長。

王雪紅旗下概念股近期搭上元宇宙概念，不僅宏達電，今日包括威鋒電子、威盛也齊攻上漲停，分別鎖住漲停價492.5元、58.6元。