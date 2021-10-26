台灣基進立委陳柏惟罷免案經投票通過，民進黨隨後提議修法調整罷免門檻，對此，國民黨前立委蔡正元痛批「胡扯+亂扯」，並指出黃國昌等人當年推動修法要降低罷免門檻，民進黨為應付調整了罷免制度的規則，如今經過一番折騰，民進黨怎還有臉說什麼報復性罷免，只不過是自己報復自己。

蔡正元今（26）日在臉書表示，罷韓通過時沒有人說這是報復性罷免、也沒有人說罷免門檻太低，罷免陳柏惟通過後，就有一堆政客、學者、名嘴，跑出來喊這是報復性罷免，且門檻太低。

回顧2015年，蔡正元說，民進黨和太陽花聯手罷免他不成，就到處呼天搶地說罷免門檻太高不民主，於是黃國昌等人開始推動修法，要降低罷免門檻，說這樣子人民才有罷免權、才是真民主，黃國昌等人更主張，只要相對多數就可罷免，不應該有任何其他門檻。

蔡正元接著指出，民進黨為應付這股罷免即民主的風潮，調整了罷免制度的規則，但事實上也沒有降低什麼門檻，所以2017年黃國昌遭罷免，如果依他自己的相對多數論，已經被罷免，黃國昌若實踐自己的主張，就應該辭去立委負責，但他選擇躲在民進黨修改的門檻下苟且偷生。

蔡正元痛批，民進黨經過一番折騰，現在怎麼還有臉說什麼報復性罷免，那只不過是自己報復自己；怎麼還有臉說門檻太低，那比相對多數民主還要高很多；怎麼還有臉胡扯、亂扯。