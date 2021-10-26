綽號「金毛」的男子蔡佑輿今年2月在高市舞廳外砍傷網紅「含羞草日記」的成員「超艾夾」，事後雙方和解撤告；蔡男4月間又傳涉及一起仁武槍擊案導致4人中彈受傷，曾引發市長陳其邁震怒，要求警方掃蕩新興角頭；昨（25）日凌晨，傳出蔡男「復出江湖」，率眾至新興區一家娛樂城前鬥毆鬧事，有人因此受傷，轄區警方低調證實至今還在找「金毛」!

28歲的蔡佑輿今年2月在高市舞廳外和網紅「含羞草日記」的成員超艾夾爆發口角衝突，超艾夾遭蔡男持刀刺傷提告，事後也曾公開呼籲「嚴厲譴責暴力、絕不妥協」，檢方認為超艾夾受傷之處非致命部位，加上事後雙方達成和解，因此蔡男獲不起訴處分。

網紅含羞草日記成員超艾夾（左）今年2月在高雄市舞廳外遭蔡姓男子刺傷，治療後赴警局報案製作筆錄。（資料照片／石秀華高雄傳真）

蔡男砍傷超艾夾事件曾衍生一起案外案，3月16日，蔡男被一名綽號「黑仔」的潘姓男子等人持刀強押上車，痛毆後被丟包；潘男被逮後供稱，不滿蔡男和友人女友搞曖昧，為幫朋友出氣才動手。

臉書暱稱「蔡小小」的女子，不滿許姓前男友行徑，在臉書PO文嗆許是爛男，引發仁武鐵皮屋槍擊案，造成4人中彈受傷。（資料照片／石秀華高雄傳真）

不到1個月，一名臉書暱稱「蔡小小」的女子，不滿許姓前男友行徑，在臉書PO文嗆許是爛男人，22歲高姓男子也加油添醋，引起許的友人王男不滿，致電高為何在他人臉書留言詆毀他人，雙方爆發口角，高男和同夥持槍前往仁武區一處鐵皮廠房欲找王男尋仇，造成屋內邱姓、羅姓、陳姓、劉姓男子等4人中彈受傷，警方事後查出雙方人馬是蔡男和潘男的手下。

該起仁武槍擊案件，因當時外界嘲諷高雄市是「慶記之都」，曾引發市長陳其邁震怒，要求警方掃蕩槍枝和「新興角頭」。警方當時懷疑整起槍擊事件可能是蔡男和潘南雙方舊恨加新仇，因無證據證明，因此排除槍擊案和蔡男有關連。

蔡男雖年僅28歲，對警方來說可說是一個頭痛人物，不僅6年前曾被警方提報治平對象，還因曾動手毆打旗下的傳播妹，飆罵到場處理的警員三字經，今年4月被高雄地檢署依妨害公務罪起訴。

未料，近日「金毛」又重出江湖！據了解，25日凌晨，蔡男率眾至新興區七賢路一家娛樂城，當街鬥毆，導致有人受傷，轄區警方獲報趕往現場，蔡男等人已鳥獸散，警方目前正循線約談蔡男到案說明。