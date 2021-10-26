前香港小姐冠軍劉倩婷2013年嫁給大17歲的堪輿學家李丞責後，就淡出幕前專心相夫教子，日前她提前替今(26日)過生日的李丞責慶生，並找來圈內好友同歡，「大美人」關之琳與今年新科港姐宋宛穎都是座上賓，兩代美人也留下合影，令人驚艷不已。

宋宛穎近日在IG寫下：「預祝李師傅生日快樂」，並用英文祝福他一直快樂和健康，同時對能認識到很多新朋友感到開心，她也曬出和關之琳同框照，只見兩人雖然相差37歲，但穿著低胸皮衣的關之琳，微露酥胸和事業線，狀態看起來非常好，一點也不輸年輕少女。

宋宛穎同框關之琳。(圖／翻攝自宋宛穎IG)

而宋宛穎也沒被關之琳比下去，鏤空洋裝小露白皙春光，兩人展現各自的美貌，讓網友驚艷不已，「妳和大美人關之琳合影，各有美態」、「美人對美人，完全不輸」。

宋宛穎是2021年香港小姐冠軍，中葡混血的她，擁有深邃五官，精通7種舞藝，還是個學霸，畢業於多倫多大學，而她媽媽文寶雪是1990年澳門小姐亞軍，一家都擁美人基因，加上她集智慧於一身，讓她順利脫穎而出，最終奪得港姐冠軍。