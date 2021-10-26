蘋果（Apple）是否在明年推出平價版iPhone，市場持續關注。國外科技網站引述顧問公司在推特貼文預期，搭配5G功能的平價版iPhone SE Plus將在明年亮相，此外iPhone SE 3新品規劃在2024年亮相。

國外科技網站MacRumors和Appleinsider引述顯示器供應鏈顧問公司（DSCC）創辦人Ross Young在推特貼文指出，新款採用LCD面板的iPhone SE Plus將在明年亮相，除了搭配4.7吋LCD面板螢幕外，也將搭載5G通訊聯網功能。

Ross Young也透露，5.7吋和6.1吋LCD面板的iPhone SE 3新品規劃在2024年亮相。

MacRumors分析，明年iPhone SE新品也可能採用蘋果自力研發、運算能力規格更高階的A系列應用處理器，因應5G聯網功能。

天風證券分析師郭明錤在9月下旬的報告中已預期，支援5G功能的新款iPhone SE將在明年上半年推出；資策會產業情報研究所（MIC）在9月底也預估，明年iPhone將進入全5G產品線行列，預期明年上半年蘋果將推出搭載5G功能的平價iPhone SE新品， 下半年可能取消iPhone mini款、改出6.1吋版和6.7吋版各2款機種。

MIC也指出，蘋果持續規劃自主研發5G數據晶片，預計最快2023年蘋果研發的5G數據晶片可搭載在自家的iPhone新機。