北京時間10月26日晚8時，北京冬奧會倒計時牌將跳轉至100天。國際奧會、國際殘奧會和北京冬奧組委三方25日共同發布第一版《北京2022年冬奧會和冬帕奧會防疫手冊》（《防疫手冊》）指出，北京冬奧會和冬帕奧會賽時將實行閉環管理政策，涵蓋抵離、交通、住宿、餐飲、競賽、開閉幕式等所有涉冬奧場所。

「未接種疫苗者需隔離三周」，《防疫手冊》中的此項細則成為外媒關注的焦點。德國體育資訊社25日報導稱，根據《防疫手冊》，接種疫苗的運動員、少數通過醫學豁免的運動員和隨隊官員，可在入境後直接進入閉環。未接種或未完成全程接種的，入境後進行21天集中隔離觀察。俄羅斯衛星通訊社稱，北京冬奧會將實行「封閉管理系統」（閉環），參賽者將只能沿著指定路線移動，例如從機場到奧運村，再從奧運村到訓練中心、比賽場館、開幕式和閉幕式場地。

北京冬奧會將於2022年2月4日至20日舉行，北京冬帕奧會將於2022年3月4日至13日舉行。有德媒分析稱，《防疫手冊》基於一些重大體育賽事的經驗，與東京夏季奧運會之前出版的相關手冊相似，運動員必須在比賽結束後48小時內離開該國。日本共同社稱，《防疫手冊》第一版在一定程度上反映出在東京奧運會上獲得的參考意見，以及世衛組織提出的建議。比如，東京奧運會期間曾鼓勵盡可能配搭醫用口罩，並要求對部分媒體人員進行4天1次的核酸檢測，以及對志工每天進行核酸檢測。

第二版《防疫手冊》計畫於今年年底發布。英國媒體「賽場內幕」稱，在距離2022年北京冬奧會開幕還有3個多月的時間裡發布《防疫手冊》第一版，旨在確保明年的冬奧會在新冠疫情期間能夠安全舉行，這為參賽運動員和官員提供了指南。國際奧會奧運會部執行主任克里斯托福·杜比表示：「國際奧會、國際帕奧會和北京冬奧組委結合新冠疫情防控的有效經驗和最新的科學研究成果，並吸收近期國際體育賽事的重要經驗，共同制定了《防疫手冊》。作為北京冬奧會和冬帕奧會賽時的行動指南，《防疫手冊》有助於保障涉奧人員和當地民眾的安全和健康。」

《環球時報》報導，一名不願具名的中國免疫學專家表示，《防疫手冊》在總結以往閉環管理成熟經驗、確保防疫措施到位的同時，也兼具靈活性以及調整空間。因為這只是第一版，如果出現新情況，後續也會有針對性地改進。另一位公共衛生專家則表示，相較於東京夏季奧運會，北京冬奧會的防疫措施同樣嚴格。這位專家同時表示，目前看來，大陸此輪疫情對北京冬奧會的影響有限，不必過度擔心。

25日，大陸中央廣播電視總台央視奧林匹克頻道（CCTV-16）及其數字平台正式開播上線，這是國際上首個以4K超高清和高清標準24小時上星同步播出的專業體育頻道。為了備戰北京冬奧會，各國奧運選手正進行最後的衝刺。本月28日至31日，韓國短道速滑隊將赴日本名古屋參加世界盃第二站。從10月5日至11月22日，延慶賽區將陸續舉辦5項測試活動，有來自35個國家和地區總計約730名運動員、教練員和隨隊官員參賽。