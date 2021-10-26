三重客運駕駛許英毫，去年9月行經內湖路一段時，失控衝撞人行道，造成1死1傷、24輛車毀損的交通意外，檢警調查許男3天前吸毒，因當天藥效消失，出現極度疲憊、抑鬱、疲乏、麻木等現象，足以影響駕駛，士林地院日前審結，依公共危險罪累犯，處有期徒刑4年6月，可上訴。

根據調查，48歲的許男在去年21日晚間8時駕駛藍26線公車，一時恍神睡著，整輛公車 衝上人行道，現場宛如保齡球般，短短200公尺連撞24台機車，撞死 坐在機車上講電話的1名民眾，還撞傷騎車巡邏的鄭姓員警，公車上 的母女乘客則受到嚴重驚嚇。

許男去年9月21日駕車行經內湖路，整輛車衝上安全島，導致許男顱內、胸腔出血死亡，當時剛巧某電視台記者採訪新聞，被警方通知後，才知道車禍新聞是自己的家人。依公車上的行車紀錄器，才在事故發生後16秒才反應過來，大喊一聲後，才稱「趕快叫救護車！」

無辜死者的兒子是電視台的文字記者，還趕到現場採訪，不知道被害人是父親，等他下班返家後家人告知噩耗，情緒崩潰痛哭。

檢警事後查出，許男2017年11月因持有、吸食安非他命，在基隆被捕，被判刑2月。隔年許男見三重客運應徵司機，因案件屬輕罪，許男申請良民證通過，客運公司並未發現許有毒品前科。

許男肇事後，警方發現許是毒品人口，經追問下許才坦承在肇事前3天有吸食安毒。法院開庭時，公訴檢察官提出驗尿報告，質疑許男體內安非他命濃度相當高，極有可能是在距離肇事更近的時間吸食，士林地院審理後，依駕駛動力交通工具而服用毒品致不能安全駕駛因而致人於死罪判處許男4年6月徒刑。仍可上訴。